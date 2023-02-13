Звернення Путіна до річниці війни: Подоляк пояснив, про що говоритиме президент РФ

Президент Росії Володимир Путін у виступі перед Федеральними зборами, присвяченому річниці агресії проти України, буде нарікати, що за рік "мало вбили українців", і заявляти, що насправді це РФ відбиває ворожий напад.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Я вам нагадаю, що саме 22 лютого 2022 року Путін вийшов з концепцією, щоб нам з вами пояснити, чому на думку цієї трохи дикуватої людини, яка має зашорене історичне мислення, України не існує. Він нам "пояснив" це, і після цього сказав - я віддав наказ йти вас всіх вирізати. Він через рік хоче сказати, що він тоді Київ віддав наказ захопити до 15:00 24 лютого. Зайти о 5:00 ранку, а до 15:00 вже захопити Київ. Віддав наказ за три дні захопити Центральну Україну, віддав наказ створити Бучанську різанину скрізь, тому що це концепція, а не якісь окремі ексцеси. Це очевидний наказ, концепція війни, яку підписував пан Путін. Про це він говорив якраз 22 лютого", - розповів радник голови ОПУ.

На думку Подоляка, Путін хоче "через рік звітувати, що ми мало вбили українців".

"Він буде акценти робити, що на Росію хтось напав, міфічні "марсіани", і тому особисто Путін віддав наказ піти вбити. Ми рік воюємо, тому що ми мало вбили українців - такою буде його промова на Федеральних зборах", - прогнозує він.

Як зауважив Подоляк, в Росії "24 лютого хочуть не просто якусь річницю відсвяткувати".

"Ці люди, які не потрапляють з нами у розуміння, що таке сучасна цивілізація, проведуть "концерт смерті". Вони будуть святкувати річницю різанини іншого народу", - наголосив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого планує виступити з посланням перед Федеральними зборами РФ.

22 лютого на стадіоні "Лужники" у Москві пройде мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. За даними західних ЗМІ, на "святковий концерт" вербують масовку, якій пропонують плату на вибір - брендовий одяг, їжу або гроші.

Російський правозахисник і блогер Марк Фейгін прогнозує, що під час виступу Путін знову погрожуватиме світу і говоритиме про військові "успіхи", яких немає.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що напередодні річниці війни Путін може завдати по Україні ракетного удару.

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