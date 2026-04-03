Коали захопили острів в Австралії: чому туристи масово їдуть на Реймонд

Крихітний острів Реймонд в Австралії, де немає звичної туристичної інфраструктури, щороку приваблює тисячі відвідувачів. Головна причина — можливість побачити коал у дикій природі буквально під час звичайної прогулянки.

Про це повідомило видання National Geographic.

Острів розташований у регіоні озер Гіппсленд у східній частині штату Вікторія. Його площа становить менш як три квадратні милі, а дістатися сюди можна лише поромом із міста Пейнсвілл. Переправа триває близько п’яти хвилин і є безкоштовною для пішоходів. Через відсутність готелів, магазинів і ресторанів туристам радять залишати транспорт і користуватися інфраструктурою на материку.

Попри компактні розміри, острів відомий своєю популяцією коал — тут їх налічують близько 300 особин. Ці тварини не є корінними мешканцями Реймонда: їх завезли у 1950-х роках у межах природоохоронної програми. Сьогодні ж вони стали головною природною атракцією острова. За словами місцевих фахівців, під час екскурсії тривалістю близько години відвідувачі можуть побачити десятки коал.

Туристам радять уважно дивитися на верхівки дерев, адже коали більшу частину часу проводять на евкаліптах. Водночас орієнтиром можуть бути й сліди життєдіяльності тварин на землі. Найактивнішими коали є вранці та в сутінках, коли вони пересуваються в пошуках їжі. Упродовж решти доби — до 20 годин — вони сплять, що ускладнює їх виявлення.

Найкращий період для спостереження — від вересня до листопада. Саме тоді молоді коали залишають сумку матері та пересуваються разом із нею, що робить їх помітнішими для людей.

Окрім коал, на острові мешкає різноманітна фауна. Тут нараховують понад тисячу східних сірих кенгуру, зустрічаються єхидни, а також живе один врятований вомбат. Зафіксовано понад 170 видів птахів, серед яких кукабари, розели та інші. Навесні й восени острів стає місцем зупинки для мігрувальних птахів, зокрема рідкісних видів.

Біорізноманіття поширюється і на навколишні води: у цьому регіоні мешкає невелика популяція дельфінів буррунан — виду, який трапляється лише в озерах Гіппсленд і затоці Порт-Філліп.

Водночас відвідувачам нагадують про правила поведінки: коали є дикими тваринами, тому важливо дотримуватися дистанції та не створювати шуму. Це необхідно як для безпеки людей, так і для збереження тварин.

Історія острова налічує тисячі років. Територія була заселена представниками аборигенних народів гунайкурнай, зокрема татунгалунг, ще близько 40 тисяч років тому. У XIX столітті острів колонізували європейці та назвали на честь місцевого магістрата Вільяма Оделла Реймонда. Згодом він розвивався як рибальський центр, однак після заборони комерційного рибальства ця діяльність припинилася.

Сьогодні острів залишається малорозвиненим з погляду інфраструктури. Значна його частина перебуває під природоохоронним захистом або в управлінні корінних громад.

