Ньютон зробив апокаліптичний прогноз на 2060 рік: що передбачив великий учений

Ісаак Ньютон / © Вікіпедія

Реклама

У своїх записах, які, ймовірно, не призначалися для публічного оприлюднення, видатний науковець 17-18 століття Ісаак Ньютон намагався передбачити кінець світу, спираючись на своє розуміння Біблії. У своїх розрахунках він посилався на 2060 рік.

Про це пише видання IFLScience.

Ньютон вірив в апокаліптичні передбачення Біблії, за якими наприкінці днів відбудеться битва Армагеддон. Однак у 2060 році він не передбачав кінця світу, а радше закінчення цілої епохи.

Реклама

Як пояснив професор історії науки і техніки в Університеті Кінгс-коледжу в Галіфаксі Стівен Д. Снобелен, Ньютон був переконаний, що Христос повернеться приблизно в цю дату та встановить всесвітнє Царство миру.

Ньютон, хоча й зробив такий апокаліптичний прогноз у приватних записках, не любив практику передбачення кінця світу через шкоду, яку вона завдає релігійним пророцтвам, коли у прогнозований час апокаліпсису не було.

«Я згадую це не для того, щоб стверджувати, коли настане час кінця, а щоб покласти край необдуманим припущенням фантастичних людей, які часто передбачають час кінця і тим самим дискредитують священні пророцтва так часто, як їхні передбачення не виправдовуються. Христос приходить як злодій вночі, і не нам знати часи та пори, які Бог поклав Йому в серце», — написав він.

Уже невдовзі приватне передбачення Ньютона можна буде перевірити і якщо воно не справдиться, то потрапить в ту ж категорію фантазій, які дискредитують пророцтва загалом.

Реклама

Нагадаємо, провідні експерти з питань виживання людства розкрили справжній, значно похмуріший сценарій апокаліпсису.