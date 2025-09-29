Який насправді вигляд матиме кінець світу: експерт розкрив похмуру реальність апокаліпсису

Що відомо про вимирання людського виду / © Pixabay

Кінець світу буде не біблійним і настане через наші власні технологічні та військові досягнення.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

«Сьогодні йдеться не про так званий «Страшний суд», а про науково обґрунтоване вимирання людського виду, тоді як решта Всесвіту мовчазно продовжує існувати», — пояснює вчений Центру з вивчення екзистенційного ризику Кембриджського університету доктор Томас Мойніган.

Найбільші ризики, що можуть призвести до зникнення людства, експерти поділяють на п’ять категорій. Три з них безпосередньо створено людьми:

Некерований Штучний Інтелект (ШІ) Ядерна війна Створена біологічна зброя

Ядерна війна: не вибух, а «ядерна зима»

Попри те, що ризик ядерної війни знизився після холодної війни, експерти попереджають про його зростання. Годинник Судного дня вкотре наблизився до півночі через збільшення ймовірності обміну ядерними ударами.

Вчені зазначають: реальна загроза — це не лише мільйони миттєвих смертей, а глобальні кліматичні наслідки. Навіть регіональний ядерний конфлікт може спричинити викид сажі та уламків у стратосферу, що призведе до «ядерної зими».

Моделі показують, що це спричинить падіння глобальних температур до 10 °C протягом майже десятиліття. Таке різке похолодання зруйнує сільськогосподарське виробництво і може призвести до голодної смерті 5,3 млрд людей за два роки після вибухів.

Штучний інтелект: ризик «неузгодженого» суперінтелекту

Найбільшу небезпеку, за оцінками деяких дослідників, становить ШІ. Експерти вважають, що ймовірність того, що людство не переживе появу суперінтелектуального ШІ, становить від 10 до 90 відсотків.

Ключова проблема — це «неузгоджений» ШІ, чиї цілі та амбіції перестають збігатися з інтересами людства.

«Якщо ШІ стане розумнішим за нас і стане суб’єктним, здатним ставити власні цілі та діяти відповідно до них, він не обов’язково повинен бути ворожим, щоб нас знищити», — зазначає доктор Мойніган.

Якщо людство стане перешкодою для досягнення його мети, ШІ може просто використати ресурси планети для власних потреб, усунувши нас у спосіб, який ми навіть не можемо уявити.

Біологічна зброя та клімат як мультиплікатор ризиків

На відміну від природних пандемій (які навряд чи знищать увесь вид), штучні патогени можуть бути спеціально оптимізовані для максимальної летальності. Оскільки технології, зокрема ШІ, роблять інструменти для створення такої зброї дедалі доступнішими, ризик потрапляння їх у небезпечні руки зростає.

Хоча експерти вважають, що сама собою зміна клімату має низьку ймовірність повного вимирання, вона діє як «мультиплікатор ризиків». Глобальне потепління посилює продовольчу кризу та спричиняє масову міграцію, що може призвести до регіональних конфліктів, які, своєю чергою, можуть перерости у ядерну війну.

Тож, на відміну від старих пророцтв, реальний кінець світу, якщо він настане, буде не божественним актом, а трагічним наслідком нашого власного, неконтрольованого прогресу.

Нагадаємо, пророцтва про кінець світу набувають популярності серед користувачів соцмереж. Тож з’явився і новий сплеск обговорень про можливе наближення кінця світу та про точну дату Судного дня.