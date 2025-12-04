Вчені зафіксували надзвичайно рідкісну м’ясоїдну рослину (фото)

В Австралії знайшли раніше невідому популяцію м’ясоїдної Drosera silvicola / © Associated Press

В Австралії науковці зробили знахідку, яка може мати важливе значення для збереження унікальної флори регіону. Дослідники натрапили на здорову популяцію рідкісної хижої рослини Drosera silvicola — карликової росички, яка харчується комахами.

Хижак серед рослин

Drosera silvicola належить до невеликої групи рослин, здатних перетравлювати комах за допомогою спеціальних ферментів. Вона компенсує таким чином брак поживних речовин у ґрунтах, де зростає. Цей вид вирізняється яскравими рожевими квітами та липкими щупальцями, які слугують пасткою для здобичі.

Рослина Drosera silvicola Фото Т4

Рослина під загрозою

Довгий час ситуація з Drosera silvicola виглядала критично: науковцям було відомо лише про дві невеликі популяції, обидві — у зонах активних гірничодобувних робіт. Через це влада Західної Австралії надала виду найвищий пріоритет охорони — рівень 1.

Щоб знайти можливі нові місця зростання, Австралійська служба охорони дикої природи (AWC) вирушила в експедицію у малодосліджені райони Ваджук.

Неочікуване відкриття

Після двох днів безуспішних пошуків експедиція зробила останній поворот у лісі Джарра — і саме там науковці побачили значну кількість квітучих росичок. Нова популяція розташована приблизно за 70 км від раніше відомих місць, а її стан дослідники описують як чудовий.

Аспірант Університету Кертіна Тіло Александер Крюгер, який спеціалізується на м’ясоїдних рослинах, зізнався, що побачене стало для команди «повним шоком» і справжньою «перемогою для охорони природи».

Що означає нова знахідка

Хоча загроза зникнення Drosera silvicola все ще актуальна, відкриття свідчить, що рослина має більший потенціал виживання, ніж передбачалося. Особливу роль відіграли захищені території, зокрема заповідник дикої природи Паруна, який зберігає середовище існування багатьох рідкісних рослин.

Західна Австралія й без того є світовим центром хижих рослин — лише в цьому регіоні зареєстровано понад 150 їх видів. Нова знахідка лише підсилює необхідність подальшої охорони місцевих екосистем.

