Володимир Путін / © Associated Press

Диктатор РФ Володимир Путін вкотре виступив із абсурдними заявами, намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Він заявив, що так звана «спеціальна військова операція» (СВО) не є початком війни, а нібито є «спробою її закінчити».

Про повідомляють пропогандистські російські ЗМІ.

«СВО — не початок війни, а спроба її закінчити», — заявив Путін.

Також російський «фюрер» заявив, що це нібито навпаки «Захід розв’язав війну проти Росії українськими руками».

На останок Путін додав, що це «Москва вісім років намагалася вирішити ситуацію в Україні мирними засобами».

«Зеленський заявляв про своє прагнення до миру, але в підсумку став ставити інтереси націоналістично налаштованих груп вище, ніж народу України», — заявив Путін.

Путін також зазначив, що для київської влади головне — усвідомити, що переговори є найкращим шляхом для вирішення існуючих проблем.

Нагадаємо, раніше російський «фюрер» Володимир Путін виступив із гучною заявою. Він пригрозив європейським країнам «катастрофічними наслідками», якщо вони наважаться розпочати військовий конфлікт із Росією.

Речник Кремля Дмитро Пєсков перед зустріччю Путіна та Віткоффа заявив, що нібито агресорка Росія залишається відкритою до мирних переговорів. Мовляв, Росія «високо цінує» зусилля адміністрації Дональда Трампа у врегулюванні «українського конфлікту».