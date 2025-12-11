Агент РФ хотів підірвати військового на "побаченні": деталі справи

Агента ФСБ затримали за спробу підірвати воїна ЗСУ в Чернігові / © СБУ

У Чернігові агент ФСБ (Федеральна служба безпеки Російської Федерації) планував підірвати військовослужбовця Збройних Сил України. Він заманив його на місце злочину через фейковий акаунт на сайті знайомств.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його „на побачення“. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ», — повідомили у СБУ.

У СБУ додають, що завербований агент ФСБ мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) і закласти його біля багатоквартирного будинку, де була призначена зустріч. Вибухівку планувалося оснастити мобільним телефоном для дистанційної активації.

Як повідомляють у службі, фігурант розмістив приховану мініатюрну камеру з віддаленим доступом для ФСБ, щоб рашисти могли відстежити прибуття військового та дистанційно здійснити підрив.

Саморобний вибуховий пристрій. / © СБУ

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займався 35-річний місцевий дезертир. Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легкі заробітки» в Телеграм-каналах. Під час обшуків у фігуранта вилучили компоненти для виготовлення СВП, заховані у рюкзаку. А також смартфон, з якого він підтримував зв’язок із російським куратором.

За даними СБУ, наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, відкритого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Комплексні заходи проводилися СБУ в Чернігівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

