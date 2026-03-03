Бійців ЗСУ годуватимуть за рецептами Клопотенка: деталі проєкту

Харчування ЗСУ

Міністерство оборони України оголосило про старт проєкту «Готуємо до бою», що має підвищити якість харчування у підрозділах ЗСУ. Ініціативу реалізує Агенція оборонних закупівель ДОТ у співпраці з ГО «Культ Фуд» шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що відомо про реформу харчування у ЗСУ

Міністерство оборони України повідомило про запуск нового етапу реформи системи харчування військовослужбовців. Частиною змін стане проєкт «Готуємо до бою», який впроваджує Агенція оборонних закупівель ДОТ.

Як пояснюють у відомстві, нині більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чіткі алгоритми організації роботи на польових і стаціонарних кухнях часто відсутні. Навіть за умови своєчасної доставки якісних продуктів кінцевий результат може суттєво відрізнятися — усе залежить від обладнання, умов приготування та досвіду конкретної людини.

«Ключовим продуктом „Готуємо до бою“ має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах», — йдеться у повідомленні.

Проєкт реалізується у співпраці з громадською організацією «Культ Фуд», заснованою відомим українським шеф-кухарем Євген Клопотенко.

Реакція Клопотенка

Сам Клопотенко відреагував на дискусії навколо своєї участі в ініціативі та наголосив, що його роль не полягає у створенні «авторських» страв для армії.

«Бачу багато емоцій довкола теми „Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ“. Давайте одразу поясню, щоб не було зайвих міфів. Я не приходжу створювати „геніальні авторські рецепти“. Проєкт „Готуємо до бою“ робить Агенція оборонних закупівель ДОТ. Моя роль — допомогти систематизувати те, що вже існує у підрозділах, і передати наш досвід там, де він корисний», — пояснив він.

За його словами, сьогодні в різних підрозділах існують як успішні практики організації харчування, так і суттєві відмінності в підходах. Деякі частини вже напрацювали ефективні рішення, однак вони не зібрані в єдину систему. Крім того, над удосконаленням харчування працюють і інші державні структури, тому важливо об’єднати зусилля, а не дублювати роботу.

У межах проєкту планують зібрати найкращі практики військових кухарів, опрацювати їх разом із профільними технологами та адаптувати під різні умови — від стаціонарних їдалень до польових кухонь.

Крім того, додає Клопотенко, майбутній збірник не буде обов’язковим для всіх підрозділів. Його розглядають як практичний інструмент, яким можна користуватися за потреби, щоб забезпечити стабільну якість харчування незалежно від досвіду кухаря чи наявного обладнання.

Раніше ДБР викрило масштабну корупційну схему на харчуванні для ЗСУ. Так, військовим постачали зіпсовані овочі та фрукти. За даними слідства, начальник продовольчої служби однієї з військових частин разом із постачальниками отримував «відкати» до 50% від вартості продукції. Під час обшуків правоохоронці вилучили майно фігуранта на суму понад 8 млн грн, зокрема автомобілі преміум-класу та нерухомість, оформлені на родичів. Причетним вже оголосили підозри за кількома статтями, включно з шахрайством та ухиленням від служби в умовах воєнного стану.