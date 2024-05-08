Черги до ТЦК вдасться розвантажити, але є “неприємний” нюанс — нардеп

Можливість дистанційно оновлювати дані не дозволить військовозобов'язаним не з'являтися до військкомату.

Черги до ТЦК вдасться частково розвантажити після запровадження електронного кабінету. Однак можливість дистанційно оновлювати дані не дозволить уникнути відвідин військкомату.

Про це повідомив на брифінгу в парламенті секретар оборонного комітету Верховної Ради, нардеп Роман Костенко.

За його словами, черги в ТЦК виникли тому, що туди масово прийшли люди, які мають бронь або якісь проблеми зі здоров’ям, і вони впевнені, що “практично не будуть призвані”.

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“Ми думаємо, що, можливо, частково це [черги до ТЦК] розвантажить електронний кабінет, який дасть можливість людям реєструватися дистанційно... Нам вчора його презентували, там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але після цього все одно людям доведеться іти в військкомат", - повідомив нардеп “неприємну” новину для військовозобов’язаних.

Нагадаємо, після набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року всі військовозобов'язані громадяни України протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК. Оскільки інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних, військовозобов'язаних громадян будуть відправляти на проходження ВЛК.

Раніше ТСН.ua розповідав про шалені черги біля ТЦК Києва: в Міноборони озвучили альтернативу тривалим очікуванням.

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