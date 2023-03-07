Черговий обмін полоненими: додому повернулися 130 українських героїв і героїнь (фото, відео)

У вівторок, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресором.
Додому повернулися 130 захисників і захисниць, серед яких 87 оборонців Маріуполя.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі", - повідомив він.
Своєю чергою, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїн Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.
Також додому повернулися взяті у полон захисники в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.
Більшість з людей, які повернулися, мають важкі поранення. Всі вони отримають медичну допомогу, зможуть відновити банківські картки та документи.
"Неймовірні відчуття, коли наші - вдома", - додав Єрмак.
Своєю чергою, Лубінець зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося звільнити 1993 українця.
Нагадаємо, під час попереднього обміну, 16 лютого, додому повернувся 101 українець. Тоді з ворожого полону, зокрема, повернулися 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".
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