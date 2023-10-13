Чи буде Інтернет під час відключень світла: у Києві критична ситуація — Мінцифра

На сьогодні лише 37% абонентів в Україні мають підключення до інтернет-мереж, які стійкі до тривалих знеструмлень.

Відповідно до указу президента всі інтернет-оператори в Україні повинні підтримувати робочими мережі упродовж 72 годин без електроенергії. Окрім того, Держспецзв'язку до 1 вересня 2023 року розробило вимоги щодо стійкості мереж.

Про те, чи будуть забезпечені українці Інтернетом у разі відключень електроенергії, розповів Liga.Tech Юрій Мацик, директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри.

"Магістральні оператори норму виконують, розподільчі мережі - майже виконують. Фіксована мережа під час віялових відключень працюватиме у половини абонентів, з яких перевагу мають ті, хто отримує послугу за технологією PON [Passive optical network, пасивна оптична мережа], яка працює у разі вимкнень електроенергії. Основні гравці ринку зобовʼязуються розвивати саме цю стійку до знеструмлень технологію", – пояснив він.

Однак, за словами Юрія Мацика, на сьогодні лише 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень. Це середній показник по країні.

“У Київській, Рівненській, Тернопільській областях він становить 60%, а от у Києві – лише 9%, це критична ситуація. З чим це повʼязано? У насиченні старими технологіями, які не підтримують PON", – пояснює фахівець.

Наразі Мінцифра активно спілкується з київськими операторами з проханням активніше розвивати нові мережі.

Загалом приріст абонентів PON в Україні за минулий рік становив 28%.

Поради від Мінцифри

У Мінцифрі радять кожному громадянину підготуватися до можливих знеструмлень, щоб залишатися на звʼязку.

Найперше — забезпечити помешкання інтернетом, стійким до тривалих знеструмлень. "Для цього уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі (xPON). Якщо ні, знайдіть найближчого до вас провайдера, який зробив це, — і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами", – пояснює Юрій Мацик.

Наступний крок — придбати павербанк або інше джерело безперебійного живлення для Wi-Fi-роутера. Навіть коли оператор надає інтернет-доступ, вдома поьрібно самостійно подбати про електроживлення роутера під час знеструмлень.

Нагадаємо, українцям слід підготуватися до можливих відключень електроенергії восени та взимку. Є дві причини, через які в Україні можуть вимикати світло.

Читайте також: