Чи буде сьогодні вночі масований удар РФ: моніторингові чати б'ють на сполох

Реклама

Цієї ночі, 3 лютого, російські війська можуть завдати чергового масованого удару по Україні.

Відповідні попередження публікують монітонингові Telegram-канали.

За інформацією каналу«monitor», відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ.

Реклама

«Найближчим часом очікуємо стабільно погані погодні умови і відповідно спроби ворога атакувати ракетним озброєнням», — припустили у пабліку.

Моніторинговий канал «ППО радар» попереджає, що протягом ночі є висока загроза вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та винищувачів МіГ-31К. У каналі поепереджають про «можливий масований комбінований удар по території України протягом 48 годин».

За інформацією каналу, можливе застосування:

24 крилатих ракет «Х-101» з 8 бомбардувальників Ту-95МС;

До 24 крилатих ракет «Калібр» з 4-х ракетоносіїв з акваторії Чорного моря;

До 20 балістичних ракет «Іскандер-М» з Брянської, Курської, Ростовської областей, та з Краснодарського Краю та окупованого Криму;

До 14 крилатих ракет «Іскандер-К» з Курської, Ростовської областей та окуповані території Запорізької області;

12 крилатих ракет «Х-101» з 3-х бомбардувальників Ту-160;

До 10 аеробалістичних ракет «Кинджал» з 10 винищувачів МіГ-31К.

Також, цей же канал пише, що росіяни здійснили запуск «Шахедів» з низки локацій:

Реклама

з полігону «Навля» у Брянській області.

з аеродрому Міллерово, Ростовська область.

з полігону Орел-Південний, Орловська область.

з аеродрому Шаталово, Смоленська область.

з аеродрому Гвардійське і з полігону Чауда, окупований Крим.

Повітряні сили ЗСУ офіційно поки не коментували інформацію про можливіть удару.