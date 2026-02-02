ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
45
2 хв

Чи буде сьогодні вночі масований удар РФ: моніторингові чати б'ють на сполох

Ніч може бути важкою: моніторингові чати попереджають, що РФ готується до нового масованого удару.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи буде сьогодні вночі масований удар РФ: моніторингові чати б'ють на сполох

Цієї ночі, 3 лютого, російські війська можуть завдати чергового масованого удару по Україні.

Відповідні попередження публікують монітонингові Telegram-канали.

За інформацією каналу«monitor», відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ.

«Найближчим часом очікуємо стабільно погані погодні умови і відповідно спроби ворога атакувати ракетним озброєнням», — припустили у пабліку.

Моніторинговий канал «ППО радар» попереджає, що протягом ночі є висока загроза вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та винищувачів МіГ-31К. У каналі поепереджають про «можливий масований комбінований удар по території України протягом 48 годин».

За інформацією каналу, можливе застосування:

  • 24 крилатих ракет «Х-101» з 8 бомбардувальників Ту-95МС;

  • До 24 крилатих ракет «Калібр» з 4-х ракетоносіїв з акваторії Чорного моря;

  • До 20 балістичних ракет «Іскандер-М» з Брянської, Курської, Ростовської областей, та з Краснодарського Краю та окупованого Криму;

  • До 14 крилатих ракет «Іскандер-К» з Курської, Ростовської областей та окуповані території Запорізької області;

  • 12 крилатих ракет «Х-101» з 3-х бомбардувальників Ту-160;

  • До 10 аеробалістичних ракет «Кинджал» з 10 винищувачів МіГ-31К.

Також, цей же канал пише, що росіяни здійснили запуск «Шахедів» з низки локацій:

  • з полігону «Навля» у Брянській області.

  • з аеродрому Міллерово, Ростовська область.

  • з полігону Орел-Південний, Орловська область.

  • з аеродрому Шаталово, Смоленська область.

  • з аеродрому Гвардійське і з полігону Чауда, окупований Крим.

Повітряні сили ЗСУ офіційно поки не коментували інформацію про можливіть удару.

