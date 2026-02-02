- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи буде сьогодні вночі масований удар РФ: моніторингові чати б'ють на сполох
Ніч може бути важкою: моніторингові чати попереджають, що РФ готується до нового масованого удару.
Цієї ночі, 3 лютого, російські війська можуть завдати чергового масованого удару по Україні.
Відповідні попередження публікують монітонингові Telegram-канали.
За інформацією каналу«monitor», відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації РФ.
«Найближчим часом очікуємо стабільно погані погодні умови і відповідно спроби ворога атакувати ракетним озброєнням», — припустили у пабліку.
Моніторинговий канал «ППО радар» попереджає, що протягом ночі є висока загроза вильоту бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та винищувачів МіГ-31К. У каналі поепереджають про «можливий масований комбінований удар по території України протягом 48 годин».
За інформацією каналу, можливе застосування:
24 крилатих ракет «Х-101» з 8 бомбардувальників Ту-95МС;
До 24 крилатих ракет «Калібр» з 4-х ракетоносіїв з акваторії Чорного моря;
До 20 балістичних ракет «Іскандер-М» з Брянської, Курської, Ростовської областей, та з Краснодарського Краю та окупованого Криму;
До 14 крилатих ракет «Іскандер-К» з Курської, Ростовської областей та окуповані території Запорізької області;
12 крилатих ракет «Х-101» з 3-х бомбардувальників Ту-160;
До 10 аеробалістичних ракет «Кинджал» з 10 винищувачів МіГ-31К.
Також, цей же канал пише, що росіяни здійснили запуск «Шахедів» з низки локацій:
з полігону «Навля» у Брянській області.
з аеродрому Міллерово, Ростовська область.
з полігону Орел-Південний, Орловська область.
з аеродрому Шаталово, Смоленська область.
з аеродрому Гвардійське і з полігону Чауда, окупований Крим.
Повітряні сили ЗСУ офіційно поки не коментували інформацію про можливіть удару.