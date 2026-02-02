ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
2275
2 мин

Будет ли сегодня ночью массированный удар РФ: мониторинговые чаты бьют тревогу

Ночь может быть тяжелой: мониторинговые чаты предупреждают, что РФ готовится к новому массированному удару.

Дмитрий Гулийчук
РФ готовит масштабную атаку по Украине в течение 48 часов - мониторинговые чаты

РФ готовит масштабную атаку по Украине в течение 48 часов — мониторинговые чаты

Этой ночью, 3 февраля, российские войска могут нанести очередной массированный удар по Украине.

Соответствующие предупреждения публикуют мониторинговые Telegram-каналы.

По информации канала «monitor», отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ.

«В ближайшее время ожидаем стабильно плохие погодные условия и, соответственно, попытки врага атаковать ракетным вооружением», — предположили в паблике.

Мониторинговый канал «ПВО радар» предупреждает, что в течение ночи высока угроза вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и истребителей МиГ-31К. В канале предупреждают о «возможном массированном комбинированном ударе по территории Украины в течение 48 часов».

По информации канала, возможно применение:

  • 24 крылатых ракет «Х-101» из 8 бомбардировщиков Ту-95МС;

  • До 24 крылатых ракет «Калибр» из 4-х ракетоносителей из акватории Черного моря;

  • До 20 баллистических ракет «Искандер-М» из Брянской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края и оккупированного Крыма;

  • 14 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской, Ростовской областей и оккупированные территории Запорожской области;

  • 12 крылатых ракет «Х-101» из 3-х бомбардировщиков Ту-160;

  • До 10 аэробалистических ракет «Кинжал» из 10 истребителей МиГ-31К.

Также, этот же канал пишет, что россияне совершили запуск «Шахедов» из ряда локаций:

  • с полигона «Навля» в Брянской области.

  • с аэродрома Миллерово, Ростовская область.

  • из полигона Орел-Южный, Орловская область.

  • с аэродрома Шаталово, Смоленская область.

  • с аэродрома Гвардейское и с полигона Чауда, оккупированный Крым.

Воздушные силы ВСУ официально пока не комментировали информацию о возможном ударе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины. В Сети появились сообщения российских пропагандистов о якобы введенном «энергетическом перемирии».

Пропагандисты писали, что «энергетическое перемирие» будет действовать до 3 февраля.

2275
