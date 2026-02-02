- Дата публикации
Будет ли сегодня ночью массированный удар РФ: мониторинговые чаты бьют тревогу
Ночь может быть тяжелой: мониторинговые чаты предупреждают, что РФ готовится к новому массированному удару.
Этой ночью, 3 февраля, российские войска могут нанести очередной массированный удар по Украине.
Соответствующие предупреждения публикуют мониторинговые Telegram-каналы.
По информации канала «monitor», отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ.
«В ближайшее время ожидаем стабильно плохие погодные условия и, соответственно, попытки врага атаковать ракетным вооружением», — предположили в паблике.
Мониторинговый канал «ПВО радар» предупреждает, что в течение ночи высока угроза вылета бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и истребителей МиГ-31К. В канале предупреждают о «возможном массированном комбинированном ударе по территории Украины в течение 48 часов».
По информации канала, возможно применение:
24 крылатых ракет «Х-101» из 8 бомбардировщиков Ту-95МС;
До 24 крылатых ракет «Калибр» из 4-х ракетоносителей из акватории Черного моря;
До 20 баллистических ракет «Искандер-М» из Брянской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края и оккупированного Крыма;
14 крылатых ракет «Искандер-К» из Курской, Ростовской областей и оккупированные территории Запорожской области;
12 крылатых ракет «Х-101» из 3-х бомбардировщиков Ту-160;
До 10 аэробалистических ракет «Кинжал» из 10 истребителей МиГ-31К.
Также, этот же канал пишет, что россияне совершили запуск «Шахедов» из ряда локаций:
с полигона «Навля» в Брянской области.
с аэродрома Миллерово, Ростовская область.
из полигона Орел-Южный, Орловская область.
с аэродрома Шаталово, Смоленская область.
с аэродрома Гвардейское и с полигона Чауда, оккупированный Крым.
Воздушные силы ВСУ официально пока не комментировали информацию о возможном ударе.
Ранее Дональд Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины. В Сети появились сообщения российских пропагандистов о якобы введенном «энергетическом перемирии».
Пропагандисты писали, что «энергетическое перемирие» будет действовать до 3 февраля.