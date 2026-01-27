Чи можуть відібрати майно за несплату штрафів від ТЦК: пояснення юристки

Штраф від ТЦК та СП / © ТСН

Військовозобов’язаним загрожують штрафи від 17 тис. грн за порушення правил військового обліку. Тривала заборгованість відкриває шлях до виконавчої служби та арешту активів. Юристка пояснила, за яких умов можлива конфіскація майна та як діяти, щоб захистити власні права.

Про це розповіла юристка практики військового права Тетяна Козян, повідомляє «РБК-Україна».

Чи конфіскують майно, якщо не оплатити штраф від ТЦК?

Експертка пояснила, що українське законодавство не передбачає прямої конфіскації майна за несплату штрафів, накладених ТЦК та СП.

«Однак, якщо штрафи накопичуються і не сплачуються, вони можуть бути стягнуті через суд. У такому випадку суд може вжити заходів щодо стягнення коштів, включно з арештом майна або банківських рахунків», — розповіла Козян.

Водночас слід пам’ятати: без відповідного рішення суду жодне вилучення майна є неможливим, а всі дії державних органів мають відбуватися виключно в межах установленої процедури.

«Тому систематична несплата штрафів сама по собі не веде до автоматичного вилучення майна, але створює ризики правових наслідків через судові рішення», — наголосила юристка.

Онлайн-сплата штрафів від ТЦК: що варто знати

В Україні можливість сплачувати штрафи за порушення військового обліку дистанційно з’явилася влітку 2025 року. Водночас експерти застерігають: такий спосіб не завжди означає остаточне вирішення проблеми.

Результат оплати залежить від конкретних обставин та причин, з яких людину внесли до розшуку. Сам факт сплати штрафу не гарантує автоматичного зняття всіх претензій з боку ТЦК.

Водночас на практиці онлайн-оплата часто дає змогу тимчасово зняти особу з розшуку та отримати додатковий час для врегулювання ситуації. Цей період можна використати для оформлення бронювання, отримання законної відстрочки або пошуку інших рішень у межах чинного законодавства.

Як сплатити штраф від ТЦК онлайн?

Щоб сплатити штраф від ТЦК онлайн, Міністерство оборони України пропонує такий алгоритм дій:

встановити застосунок «Резерв+»;

зайти до розділу «Штрафи онлайн» та подати заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК розглядає звернення та надсилає постанову, після чого з’являється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн — 50% від загальної суми. На оплату відводиться 20 днів.

Якщо не внести кошти у цей термін, доведеться сплатити повну суму — 17 тис. грн.

У разі подальшої несплати протягом наступних 20 днів розмір штрафу подвоюється й сягне 34 тис. грн.

До слова, сплата штрафу за порушення військового обліку через застосунок «Резерв+» або безпосередньо в ТЦК автоматично анулює статус особи у розшуку. Як пояснив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін, розшук є лише інструментом для складання адмінпротоколу, тому після сплати штрафу цей епізод вважається вичерпаним. Однак він застеріг, що нове ігнорування повістки призведе до повторного внесення до бази, оскільки кожен штраф закриває лише конкретне правопорушення.