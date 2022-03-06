Держспецзв'язку просить не знімати ППО та не викладати такі відео

Держспецзв'язку просить не знімати ППО та не викладати такі відео

Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО.

Держспецзв'язку просить не знімати ППО та не викладати такі відео.

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому на зустріч — ракети нашого ППО. Феніта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки. Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та немає уявлення звідки "прилетить". Тому не публікуйте відео таких салютів", - йдеться у повідомленні.

Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО.

"Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", - підсумували у Держспецзв'язку.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.