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Держспецзв'язку просить не знімати ППО та не викладати такі відео

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Держспецзв'язку просить не знімати ППО та не викладати такі відео

скриншот з відео

Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО.

Держспецзв'язку просить не знімати ППО та не викладати такі відео.

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому на зустріч — ракети нашого ППО. Феніта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки. Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та немає уявлення звідки "прилетить". Тому не публікуйте відео таких салютів", - йдеться у повідомленні.

Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО.

"Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", - підсумували у Держспецзв'язку.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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