Діти війни: дев'ятимісячного малюка на кордоні врятувало грудне молоко

Зараз, коли в Україні триває війна, дуже важливо всіма силами намагатися налаштувати та зберегти грудне вигодовування.

9-місячного сина Іванни врятувало грудне молоко.

Про це інформує UNICEF.Ukraine у Facebook.

Іванна та двоє її дітей провели на українсько-польському кордоні три доби. Запаси їжі закінчились швидко, адже ніхто не думав, що доведеться чекати так довго.

Мати та старшу доньку нагодували волонтери, а от 9-місячного сина врятувало грудне молоко.

Зараз, коли в Україні триває війна, дуже важливо всіма силами намагатися налаштувати та зберегти грудне вигодовування. Бо грудне молоко — це їжа, яка завжди з тобою.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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