ДТП на "зебрі" у Луцьку: що відомо про стан потерпілих

ДТП на "зебрі" у Луцьку: що відомо про стан потерпілих

Неповнолітній водій "зніс" на пішохідному переході 5 людей.

У Луцьку в результаті ДТП, яку влаштував на батьківському авто 16-річний підліток, постраждали 5 людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волинської області.

Вчора, 12 грудня, у Луцьку сталася моторошна ДТП. 16-річний водій пролетів на "червоне" світло" і збив пішоходів, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 5 людей.

У реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка. У неї діагностували політравму, перелом кісток черепа та гомілки. Також у обласній лікарні перебуває її 5-річний син.

Як повідомляє "Конкурент", дитина отримує все необхідне лікування.

"Стан середньої важкості, з реанімації дитину переводять у нейрохірургію. Допомоги не треба, кров здавати також не потрібно, дитині надають все необхідне лікування", – медичний директор закладу Ігор Дородних розповів,

Дитину з місця аварії до лікарні доправили приватним автомобілем у супроводі поліції. Її забрали ще до приїзду швидкої.

Ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

Нагадаємо, що у Луцьку 16-річний хлопець взяв автомобіль у батька, аби покататися разом із двома друзями і збив пішоходів. Під час руху він встигав фільмувати свою їзду на мобільний телефон, щоб потім викласти у соцмережі.

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