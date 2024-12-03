Енергетика і наступ РФ на Донеччині: головне зі звернення Зеленського

У своєму сьогоднішньому зверненні Зеленський звернув увагу на складну ситуацію на фронті, енергетику і подякував США за новий пакет допомоги.
Ввечері, 3 грудня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Фронт і оборона
Сьогодні президент Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на передовій.
Президент наголосив, що Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення.
"І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність: що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше зможемо знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів. І щодо цього детально говоримо з партнерами. І працюємо самі – збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість. Буде більше нашої далекобійності", – запевнив Зеленський.
Також сьогодні повернувся із закордонних відряджень міністр оборони України Рустем Умєров. Він доповідав щодо нових домовленостей і щодо реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони.
"Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання", – зазначив Зеленський.
Енергетика
"Сьогодні ж була доповідь щодо енергетики. Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному працівнику енергокомпаній, які зараз ліквідовують наслідки російських ударів і захищають систему... Максимально треба зараз відпрацювати на рівні від уряду та Міністерства енергетики до всіх наших областей і громад", – сказав президент.
Допомога від США
Зеленський подякував за новий пакет зброї від Сполучених Штатів Америки. Цей пакет обсягом 725 мільйонів доларів. У ньому – ракети для ППО, артилерія і "засоби для стабілізації наших позицій".
Раніше президент Володимир Зеленський попередив Японію про небезпеку участі у війні військ КНДР.
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