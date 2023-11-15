Хотів за кордон — до коханої: чоловік три доби блукав у Карпатах

Молодий чоловік сподівався самотужки дістатися до Румунії, а звідти — полетіти до США.

На Закарпатті прикордонники затримали 27-річного жителя Волинської області, який три доби блукав горами у пошуках кордону. Він пояснив, що хотів дістатися до Румунії, а звідти полетіти до США, де живе його кохана.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Відчайдух самостійно проклав собі маршрут подолання карпатського високогір’я, щоб незаконно перетнути кордон.

Через три доби безрезультатних блукань чоловік вирішив все таки зателефонувати рятувальникам.

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“Було організовано спільні пошуки, до яких залучили військовослужбовців відділу “Ділове” Мукачівського загону. За 6 кілометрів до кордону знесиленого та розгубленого шукача пригод виявили та доставили до прикордонного підрозділу”, - йдеться у повідомленні.

За спробу незаконного перетину кордону на правопорушника склали адмінпротокол. Справу скерували до суду.

Нагадаємо, раніше прикордонники на Закарпатті виявили чоловіка, який прямував зі Словаччини у напрямку України. Чоловік у стані сп’яніння заблукав.

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