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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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653
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Келлог назвав основну перешкоду для досягнення миру в Україні

Кремлівський диктатор Путін не погоджується на висунуту пропозицію щодо припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кіт Келлог

Кіт Келлог / © Associated Press

Україна погодилася, що потрібне негайне всеосяжне перемир'я на землі, у морі та в небі на 30 днів, яке може бути продовжено. Натомість російський президент Володимир Путін є суттєвою перешкодою, тому що не приймає пропозицію.

Про це сказав спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

“Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "коаліцією рішучих", яку очолюють британці, французи і німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", — заявив Келлог.

Він визнав, що Україна “не у захваті від усіх пропозицій, але йдеться про той шлях, яким треба рухатися". Келлог також оцінив терміни досягнення згоди сторонами як “близькі”.

"І єдина людина, яка може принести бажаний результат — це президент Трамп. Але це у випадку, якщо Путін погодиться. Я думаю, що саме зараз нашою основною перешкодою на шляху до прогресу у питанні миру є президент Росії, який не погоджується", — сказав Келлог.

Раніше Келлог заявив, що журналісти не зрозуміли його слова про "розподіл" України.

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