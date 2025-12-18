«Хартія» захищає Харків, але міськрада та мер Ігор Терехов блокують рекламу бригади, займаючись самопіаром.

Реклама

Попри офіційні звернення, міська влада або місяцями не відповідає, або формально відмовляє, фактично блокуючи кампанію.

Водночас міські білборди заповнені іміджевою рекламою мера Ігоря Терехова — десятки конструкцій уздовж ключових вулиць міста. За словами представників бригади, власники рекламних площ побоюються розміщувати матеріали «Хартії» через негласний тиск. Також у місті замальовували графіті на підтримку підрозділу, повідомляє Censor.net

В інших населених пунктах України рекламу «Хартії» розміщують без жодних проблем: «Міські ради інших міст завжди активно сприяють розміщенню соціальної реклами, залучаючи операторів рекламного ринку. І тільки в Харкові нам не йдуть назустріч» — розповідає військовослужбовець «Хартії» Сергій Кальмус.