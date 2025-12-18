ТСН у соціальних мережах

«Хартія» захищає Харків, але міськрада та мер Ігор Терехов блокують рекламу бригади, займаючись самопіаром. Актуально

Бійці «Хартії», які тримають харківський напрямок і просто зараз проводять успішну контратаку у Куп’янську, вибиваючи ворога з міста, не можуть розмістити соціальну та рекрутингову рекламу в Харкові.

Попри офіційні звернення, міська влада або місяцями не відповідає, або формально відмовляє, фактично блокуючи кампанію.

Водночас міські білборди заповнені іміджевою рекламою мера Ігоря Терехова — десятки конструкцій уздовж ключових вулиць міста. За словами представників бригади, власники рекламних площ побоюються розміщувати матеріали «Хартії» через негласний тиск. Також у місті замальовували графіті на підтримку підрозділу, повідомляє Censor.net

В інших населених пунктах України рекламу «Хартії» розміщують без жодних проблем: «Міські ради інших міст завжди активно сприяють розміщенню соціальної реклами, залучаючи операторів рекламного ринку. І тільки в Харкові нам не йдуть назустріч»  — розповідає військовослужбовець «Хартії» Сергій Кальмус.

