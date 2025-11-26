Лікар онлайн: як Телемедицина на сайті apteka911.ua допомагає українцям отримати допомогу без черг і стресу

Реклама

На сайті apteka911.ua кожен може отримати професійну онлайн-консультацію лікаря, рецепт на необхідні ліки та поради щодо обстежень — у прифронтових регіонах також.

Сучасна медицина стає ближчою до кожного. Сервіс «Телемедицина» на сайті apteka911.ua відкриває українцям можливість поговорити з медпрацівниками будь-де й будь-коли.

Послуга — абсолютно безплатна, а консультації проводять висококваліфіковані лікарі.

«Пріоритет телемедицини — для людей, які проживають далеко від медичних закладів або мають обмеження пересування. Такі пацієнти можуть отримати консультацію лікаря в будь-який час. Навіть у невідкладних випадках ми зорієнтуємо, як діяти до приїзду швидкої», — розповідає Ірина Турумкулова, директорка Медичного центру “Український центр телемедицини”.

Під час онлайн-консультації можна:

отримати пораду лікаря;

розтлумачити результати аналізів;

отримати електронний рецепт на необхідні ліки.

Це економить час, кошти й, головне, допомагає швидше одужати.

Телеконсультації доступні щодня з 7:00 до 00:00 — без черг і навіть для українців за кордоном.

«Краще звернутися до наших лікарів за консультацією, ніж займатися самолікуванням. Люди часто повторюють схему лікування когось із родини, сусіда чи знайомого. Це не завжди позитивно спрацьовує, а ще може завдати шкоди здоров’ю. Треба звертатися до лікаря, який підбере індивідуальне лікування чи профілактику. Тим паче ця послуга доступна для всіх», — підкреслює Ірина Турумкулова.

Лікарі сервісу мають доступ до державної системи eHealth і можуть оформити Е-рецепт за державною програмою «Доступні ліки». Отримати препарати можна безплатно або з невеликою доплатою в «Аптеці 9-1-1» та «Аптеці оптових ц..”.

А далі — усе найнеобхідніше можна замовити одразу на сайті: ліки, вітаміни, дієтичні добавки, медтехніку, товари для здоров’я й краси.

Окрім цього, в МІС — постійні акції та спеціальні пропозиції на певні товари. А у вихідні — додаткові знижки для всіх груп населення.

Якщо сума замовлення понад 499 грн — доставлення безплатне.

apteka911.ua — це зручна медична інформаційна система, яка робить медицину доступнішою, а допомогу — ближчою до кожного українця.

***

Лікар може прийняти рішення про виписування рецепта дистанційно після попереднього консультування (обстеження) пацієнта, якщо це не суперечитиме галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ. Телеконсультування здійснюється лікарями закладу охорони здоров'я Медичного центру «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ», що є відокремленим підрозділом ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ» (ліцензію видано наказом МОЗ від 31.08.2018 № 1581).