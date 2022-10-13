Лунін заявив про падіння двох літаків на Полтавщині: що відомо

Двоє українських літаків впали 11 та 12 жовтня на території Шишацької громади Полтавської області.

Про це під час відеоконференції 13 жовтня повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає. Місцеві ЗМІ пишуть, що пілоти нібито встигли катапультуватися до зіткнення із землею. Інші подробиці не розголошують.

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"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію", – розповів 13 жовтня Дмитро Лунін.

Зауважимо, що наразі ані Міноборони, ані Генштаб ЗСУ офіційно про падіння літаків не повідомляли.

Нагадаємо, українська ППО 9 жовтня збила декілька "шахідів" в Полтавській області, якими росіяни намагалися атакувати регіон, зокрема місто Кременчук.

Крім того, вже сьогодні, 13 жовтня, силами ППО було успішно збито 4 ворожих дрони-"камікадзе над Одещиною, і два над Миколаївщиною.

Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони, які збивати крилаті ракети РФ. Цю інформацію підтвердив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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