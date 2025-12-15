ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

На Київщині зупинили потяг "Перемишль - Київ" через можливе замінування

Потяг із Польщі до Києва перевіряють через підозрілу валізу.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Інтерсіті

Інтерсіті / © УНІАН

Рух пасажирського потяга сполученням Перемишль — Київ було тимчасово зупинено на території Київської області через повідомлення про ймовірну наявність вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Причиною зупинки стала виявлена в одному з вагонів залишена валіза, походження якої наразі з’ясовується. За словами очевидців, багаж нібито перебував у поїзді з моменту відправлення зі Львова.

У соцмережах також поширюються відео з місця події, на яких зафіксовано зупинку потяга та роботу відповідних служб.

Офіційної інформації від правоохоронних органів або «Укрзалізниці» станом на цей час не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналогічний інцидент стався вранці 13 грудня, коли пасажирів евакуювали з потяга сполученням Київ — Перемишль через повідомлення про можливе замінування. За підсумками перевірки тоді вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Дата публікації
Кількість переглядів
244
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie