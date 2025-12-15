На Київщині зупинили потяг "Перемишль - Київ" через можливе замінування

Інтерсіті / © УНІАН

Реклама

Рух пасажирського потяга сполученням Перемишль — Київ було тимчасово зупинено на території Київської області через повідомлення про ймовірну наявність вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Причиною зупинки стала виявлена в одному з вагонів залишена валіза, походження якої наразі з’ясовується. За словами очевидців, багаж нібито перебував у поїзді з моменту відправлення зі Львова.

Реклама

У соцмережах також поширюються відео з місця події, на яких зафіксовано зупинку потяга та роботу відповідних служб.

Офіційної інформації від правоохоронних органів або «Укрзалізниці» станом на цей час не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналогічний інцидент стався вранці 13 грудня, коли пасажирів евакуювали з потяга сполученням Київ — Перемишль через повідомлення про можливе замінування. За підсумками перевірки тоді вибухонебезпечних предметів виявлено не було.