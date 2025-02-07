На тлі підривів у ТЦК та військових частинах посилили заходи безпеки: деталі

Правоохоронці розслідують випадки підривів біля та у приміщеннях ТЦК та СП. У військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам, посилено заходи безпеки.

Про це в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомили у відповідь на запит "Суспільного".

У заяві йдеться, що наразі правоохоронні органи ведуть слідство щодо випадків нападу на ТЦК.

"У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій", – вказано у повідомленні.

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Йдеться про такі заходи безпеки:

посилено патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій;

посилено контроль доступу на території військових об’єктів;

проводиться встановлення (удосконалення) систем відеоспостереження і технічних засобів для виявлення та попередження несанкціонованих дій;

проведені додаткові інструктажі та навчання з охоронцями щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

проведені додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у разі, якщо на території військових об’єктів будуть виявлені невідомі предмети, буде несанкціоноване проникнення на територію сторонніх та виникатимуть інші надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, за словами очільника Нацполіції України Івана Вигівського, за підривами ТЦК та адмінбудівель поліції стоїть ФСБ Росії. Головна мета – дискредитація ролі ТЦК та правоохоронців у суспільстві.