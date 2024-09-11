Начштабу Сил безпілотних систем Гладкий 26 разів перетинав кордон РФ 2014-15 років – ЗМІ

Гладкий міг їздити до Росії або до окупованого Криму. Також відомо про перетини російських прикордонних пунктів і дружиною військового.

Начальник штабу Командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий перетинав прикордонні пункти Росії, коли служив у Командуванні ВМС України. Йдеться про 26 перетинів протягом 2014-2015 років.

Про це повідомляє "Телебачення Торонто".

OSINT-команда цього медіа знайшла у нещодавно злитій базі ФСБ Росії "Кордон" дані про перетини кордону Гладким протягом 2014-2015 років.

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"У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску, тож Гладкий міг їздити в росію або у тимчасово окупований Крим. Але засвітився, тому що був внесений у базу під час перетину кордону", – йдеться у публікації.

За даними журналістів, від 2014 до 2015 року Гладкий перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як до Росії (або окупованого Криму), так і звідти.

Зокрема, ці поїздки відбувалися під час служби у Командуванні ВМС України, коли Гладкий обіймав посаду начальника управління надводних та підводних сил. У відповіді на запит журналістів у ВМС вказали, що на цій посаді Гладкий перебував від 27 лютого 2015 до 1 січня 2016 року. За цей час він перетинав російський прикордонний пункт вісім разів.

Із посиланням на дані зі "злитої" російської бази журналісти повідомили, найчастіше Гладкий перетинав кордон РФ до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Були зафіксовані 18 перетинів.

У базі також є інформація про виїзди до Росії (або, ймовірно, до Криму) дружини – Олени Гладкої. Йдеться про 22 перетини кордону у період від 25 жовтня 2014 до 30 листопада 2015 року.

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Відповідно до публічної інформації, від липня 2016 року Гладкий був начальником штабу – першим заступником командувача ВМС ЗСУ.

За даними контррозвідки СБУ, 2018 року на Гладкого виходили російські спецслужби, аби спробувати завербувати офіцера. Того ж року у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у дружини Гладкого є російське громадянство. Пізніше це підтвердив Верховний Суд.

У грудні 2020 року Гладкого було призначено заступником начальника штабу Командування ООС.

Від 25 липня 2024 Гладкий обіймає посаду начштабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Зазначається, що СБУ в коментарі виданню "Українська правда" повідомила, що не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на цю посаду.

Нагадаємо, після резонансу в медіа головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив СБУ провести додаткову спецперевірку щодо Гладкого та відсторонив його від посади.

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