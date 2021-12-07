Народні прикмети, обряди і звичаї 7 грудня

На святу Катерину ховайся під перину.

7 грудня віряни та церква вшановують пам'ять великомученика Меркурiя, великомучениці Катерини, преподобного Меркурiя, посника Печерського, в Дальнiх печерах, преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського, мучениці Августи, мучеників Порфирiя Стратилата i 200 воїнiв, преподобного Мастридiї, мучениці Филофеї.

7 грудня: церковні традиції

Катерина Александрійська, свята Катерина — легендарна християнська свята, великомучениця, дочка знатного правителя міста Александрії. Прообразом Святої Катерини була вчена Гіпатія.

Краса, вченість, слава, багатство манили до неї багатьох залицяльників, але праведна, вона прагнула пошуків Істини буття світу. Знайти її для праведниці допоміг святий муж-відлюдник, до якого Катерину відвела мати, бувши таємною християнкою. Він розповів, що є небесний наречений — Христос. На прощання старець вручив святій Катерині ікону. Усю ніч діва молилась перед цією іконою, але Ісус відвертав від неї свій Лик. Вона знову звернулась до старця і той порадив їй зберігати чистоту

і охрестив святу. Після хрещення до неї з'явилась Богоматір з немовлям, яке простягнуло їй перстень в ознаменування духовних заручин. У ці дні в Александрії відбувалися бурхливі язичницькі гульбища, на які прибув сам імператор Максиміан. У жертву язичницьким богам приносили не тільки тварин, але й сповідників християнства.

Свята Катерина, користуючись своїм знатним походженням, звернулась до імператора, заступаючись за них. Щоб переконати знатну римлянку та інших християн, імператор наказав скликати п'ятдесят найдосвідченіших мужів імперії. Свята відвертістю своїх переконань і доказів навернула їх у християнство. Всі вчені за наказом імператора були вкинуті у вогнище. Сама ж свята Катерина була піддана страшним мукам — колесування. Коли вона спокійно підійшла до знаряддя страти, ангел розбив його на друзки. Тоді Катерина, підійшовши до місця страти, з глибокою вірою в Бога, сама поклала голову під меч ката, молячись за всіх людей. З рани її замість крові витекло молоко.

7 грудня: народні традиції

Дівчата цього дня роблять те, що і на у переддень. Брали стільки гіллячок, скільки членів сім'ї. Які галузки не розвивалися, то начебто стільки осіб помре в родині.

Ворожили і в такий спосіб. Дівчата насипали в миску каші і йшли гуртом на двір кликати судженого на вечерю, б'ючи по воротах макогонами по черзі, приказуючи: «Іди, іди, суджений, кашу їсти!». Звідки загавкає пес, туди й заміж піде. З приходом Катерини сподівалися на люті морози.

7 грудня: українські народні прикмети

На святу Катерину ховайся під перину.

Катерина по воді, то Різдво по льоді.

Як на Катерини холодно, то буде голодно.

7 грудня: що варто робити

Цей день називають Святом жіночої долі: дівчата прислухаються до прикмет, дотримуються традицій та ворожать на свою долю. Дівчатам, які шукають любові, традиційно радять сходити 7 грудня до церкви і помолитися перед іконою Святої Катерини. У цей день перед образами святої Катерини ставлять свічки, а під вечір ворожать на свою долю. Також цього дня дівчата зрізали гілки вишні і ставили у воду біля ікон. Вважалося, що якщо до Старого нового року вишні зацвітали, то скоро дівчина вийде заміж.

7 грудня: що заборонено робити

Не можна веселитися, голосно співати, танцювати. Заборонено виконувати хатні роботи, шити чи ремонтувати. Їсти можна тільки пісні страви.

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