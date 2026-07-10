Обіцяли прибуток і компенсацію: житель Тернополя двічі став жертвою шахраїв і втратив 55 тис. доларів

Долари / © Pexels

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Житель Тернополя став жертвою одразу двох шахрайських схем і загалом втратив близько 55 тис. доларів. Спочатку він вклав гроші у фіктивну інвестиційну платформу, а згодом намагався повернути кошти через псевдоюриста, який також виявився аферистом.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, наприкінці 2025 року чоловік знайшов в інтернеті платформу, яка пропонувала високий дохід від інвестицій. Повіривши обіцянкам швидкого заробітку, він переказав на рахунки проєкту близько 24 тисяч доларів.

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Організатори запевняли, що вже за кілька місяців вкладення принесуть майже 60 тисяч доларів прибутку. Однак у березні 2026 року сайт перестав працювати, а доступ до інвестицій зник.

Пастка для інвесторів

Чоловік хотів повернути свої заощадження, тож почав шукати юридичну допомогу в Мережі. Незабаром із ним зв’язався незнайомець, який представився юристом і запевнив, що допоможе повернути втрачені кошти.

За словами правоохоронців, псевдоправник повідомив потерпілому, що нібито звернувся до компетентних органів країни, де була зареєстрована інвестиційна компанія. Згодом чоловік отримав електронний лист із повідомленням про схвалену компенсацію у розмірі понад 83 тис. доларів.

Для отримання цих коштів «юрист» висунув низку вимог. Потерпілого переконали створити криптовалютний гаманець та внести авансовий платіж у розмірі 15% від суми компенсації. Виконавши всі інструкції, чоловік переказав шахраям ще 31 тисячу доларів.

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Лише після того, як аферисти почали вимагати нові платежі, тернополянин зрозумів, що вдруге став жертвою шахрайства, і звернувся до поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Закон передбачає за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями українців попередили про небезпечну схему шахраїв. Адже в Україні зафіксували нову хвилю фішингових атак.

Шахраї надсилають електронні листи від імені банків, податкової та інших державних органів, щоб заразити пристрої шкідливим програмним забезпеченням і отримати доступ до банківських рахунків.

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