Облрада Хмельниччини заборонила діяльність УПЦ МП на території області

Рішення про заборону діяльності УПЦ МП було прийнято одноголосно.

Хмельницька обласна рада ухвалила рішення, згідно з яким забороняється діяльність УПЦ Московського патріархату на території області. Це рішення було прийнято після побиття українського воїна попом УПЦ МП.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби Хмельницької обласної ради.

У повідомленні вказується, що депутати одноголосно прийняли рішення про "забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області", яке забороняє діяльність УПЦ Московського патріархату.

"Також цим рішенням запропоновано Президентові України визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" як невідкладний – для його позачергового розгляду Верховною Радою України», – йдеться у повідомленні.

Також цим рішення Обласна рада дала дорученням органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію всіх земель, які знаходяться у користування УПЦ МП, їх подальшим вилученням цих земель, шляхом прийняття відповідних рішень.

Крім цього, депутати звернулись до Уряду щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують українських законів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на побиття військового в одному із храмів міста. Він наголосив, що міська рада розірве з УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

Крім цього, ми раніше інформували, що у храмі УПЦ МП, де побили українського воїна, та який вже передали ПЦУ, знайшли чимало російської літератури.

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