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Очікую чітких термінів та умов для вступу: Резніков про саміт НАТО у Вільнюсі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Очікую чітких термінів та умов для вступу: Резніков про саміт НАТО у Вільнюсі

Резніков заявив, що очікує від саміту НАТО чітких термінів та умов для вступу України / Фото: Getty Images

Резніков зазначив, що на саміті буде визначено терміни вступу або визначено "певну подію", після якої Україна стане членом Альянсу.

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що він очікує від саміту НАТО у Вільнюсі чітких термінів та умов для вступу України до Альянсу.

Про це він заявив у коментарі Military Media Center.

"Очікую, що нам дадуть чіткий, зрозумілий сигнал і формулу, за якою ми, очевидно, станемо країною НАТО", - сказав міністр.

Крім того, Резніков зазначив, що на саміті буде визначено терміни вступу або визначено "певну подію", після якої Україна стане членом Альянсу, і це вже "не буде незрозуміла розпливчаста форма про "відкриті двері".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі, яка відбудеться 11-12 липня, зосередитися на нарощуванні боєздатності України — замість її швидкого членства в Альянсі.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
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