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- Укрaїнa
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"Передують бойовим діям": в ГУР попередили про тривожні кроки Кремля проти країн НАТО
ГУР назвало найбільш реальні загрози Росії для країн НАТО.
Росія наразі становить для країн НАТО найбільшу загрозу у вигляді гібридних операцій. Зокрема, йдеться про використання невідомих безпілотників, інформаційних кампаній та підтримки проросійських політичних рухів.
Про це представник ГУР заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.
За його словами, від весни країни Альянсу неодноразово стикалися з появою невідомих дронів. Зокрема, Румунія та Польща вже почали збивати такі повітряні цілі.
Водночас Росія посилює інформаційні кампанії проти країн НАТО.
«В інформаційному просторі поширюються наративи з дискредитацією "натівського" озброєння», — зазначив представник української розвідки.
Ще одним проявом гібридної діяльності РФ він назвав активізацію лояльних до Москви політичних рухів та громадських організацій у країнах Альянсу.
У ГУР наголошують, що подібні гібридні заходи можуть бути одним із сигналів підготовки до масштабнішого конфлікту.
«Це все гібридні заходи, які проводить Росія. Але якщо подивитись у теорію та історію, вони, зазвичай, передують бойовим діям. Тобто це один із індикаторів, який може вказувати на підготовку до конфлікту», — пояснив представник розвідки.
Росія готується до можливого конфлікту до 2030 року
За оцінкою української розвідки, Росія у своїх планах готується до війни з країнами НАТО до 2030 року. Водночас сам Альянс відкрито попереджає, що до цього часу РФ може отримати спроможність вести активніші бойові дії проти його держав-членів.
«Тому вони корегують бюджет, проводять заходи бойової підготовки, розгортають підприємства ОПК, навчання, спрямовані на підготовку до військового конфлікту з РФ з використанням сучасних підходів», — зазначив представник ГУР.
Як ми писали, за даними The Telegraph, Росія створила мережу з 10 секретних баз із пусковими майданчиками для далекобійних ударних дронів. Частину з них уже використовують для атак по Україні, а їхнє розташування потенційно дозволяє російським БпЛА досягати території країн НАТО, зокрема Варшави. У НАТО заявили, що стежать за військовими можливостями РФ і посилюють захист східного флангу та протидію безпілотникам. В Альянсі також планують протягом п’яти років інвестувати близько $40 млрд у боротьбу з дронами.