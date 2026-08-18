ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
2 хв

"Передують бойовим діям": в ГУР попередили про тривожні кроки Кремля проти країн НАТО

ГУР назвало найбільш реальні загрози Росії для країн НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Скібіцький

Скібіцький

Росія наразі становить для країн НАТО найбільшу загрозу у вигляді гібридних операцій. Зокрема, йдеться про використання невідомих безпілотників, інформаційних кампаній та підтримки проросійських політичних рухів.

Про це представник ГУР заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За його словами, від весни країни Альянсу неодноразово стикалися з появою невідомих дронів. Зокрема, Румунія та Польща вже почали збивати такі повітряні цілі.

Водночас Росія посилює інформаційні кампанії проти країн НАТО.

«В інформаційному просторі поширюються наративи з дискредитацією "натівського" озброєння», — зазначив представник української розвідки.

Ще одним проявом гібридної діяльності РФ він назвав активізацію лояльних до Москви політичних рухів та громадських організацій у країнах Альянсу.

У ГУР наголошують, що подібні гібридні заходи можуть бути одним із сигналів підготовки до масштабнішого конфлікту.

«Це все гібридні заходи, які проводить Росія. Але якщо подивитись у теорію та історію, вони, зазвичай, передують бойовим діям. Тобто це один із індикаторів, який може вказувати на підготовку до конфлікту», — пояснив представник розвідки.

Росія готується до можливого конфлікту до 2030 року

За оцінкою української розвідки, Росія у своїх планах готується до війни з країнами НАТО до 2030 року. Водночас сам Альянс відкрито попереджає, що до цього часу РФ може отримати спроможність вести активніші бойові дії проти його держав-членів.

«Тому вони корегують бюджет, проводять заходи бойової підготовки, розгортають підприємства ОПК, навчання, спрямовані на підготовку до військового конфлікту з РФ з використанням сучасних підходів», — зазначив представник ГУР.

Як ми писали, за даними The Telegraph, Росія створила мережу з 10 секретних баз із пусковими майданчиками для далекобійних ударних дронів. Частину з них уже використовують для атак по Україні, а їхнє розташування потенційно дозволяє російським БпЛА досягати території країн НАТО, зокрема Варшави. У НАТО заявили, що стежать за військовими можливостями РФ і посилюють захист східного флангу та протидію безпілотникам. В Альянсі також планують протягом п’яти років інвестувати близько $40 млрд у боротьбу з дронами.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie