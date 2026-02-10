Прикована ланцюгами дівчина з синдромом Дауна: історія з катуванням отримала продовження

Матір-вихователька дитбудинку тримала 17-річну Ірину з інвалідністю на ланцюгах / © Офіс Генерального прокурора

У Кіровоградській області прокурори оголосили про підозру матері-виховательці дитбудинку сімейного типу, яка тримала на ланцюгах 17-річну дівчину з синдромом Дауна. Жінці обрали запобіжний захід та відсторонили від роботи з дітьми.

Про це поінформував Офіс генерального прокурора.

Прокуратура Кіровоградщини повідомила про підозру матері-виховательці незаконному позбавлення волі неповнолітньої та завдання фізичних страждань.

Слідство встановило, що жінка протягом кількох місяців фактично утримувала під замком 17-річну Ірину — дівчину з інвалідністю І групи та синдромом Дауна, яка потребує постійного догляду та підтримки. За даними правоохоронців, аби не допустити виходу дитини з будинку, підозрювана одягала на її руку та ногу металеві ланцюги із замком. У нічний час дівчину додатково прив’язували до ліжка тканинним ременем.

Про злочин стало відомо після того, як Ірина змогла вибігти на вулицю з ланцюгами на тілі. Очевидці зафіксували це на фото та поширили знімки в чаті громади. Звідти інформація потрапила до старости та правоохоронних органів.

Замок на руці 17-річної Ірини / © Офіс Генерального прокурора

Що з дівчиною і матір’ю-вихователькою зараз?

Прокурор негайно ініціював проведення слідчих дій за місцем проживання дитини, до перевірки залучили службу у справах дітей. Ірину доправили до лікувально-реабілітаційного закладу, де їй надають необхідну медичну й психологічну допомогу.

Щодо матері-виховательки, то суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та відсторонив жінку від роботи з дітьми.

«Особа, яка бере на себе відповідальність за виховання та догляд за дитиною, зобов’язана передусім забезпечувати її безпеку, гідні умови життя та захист прав. Будь-які форми насильства чи незаконного обмеження свободи є неприпустимими й матимуть жорстку правову оцінку», — наголосила начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Кіровоградської обласної прокуратури Алла Мороз.

Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що на Кіровоградщині вихователька дитбудинку сімейного типу жорстоко поводилася з дівчиною, яка має синдром Дауна. Жінка місяцями обмежувала свободу дитини, приковуючи її металевими ланцюгами із замком та прив’язуючи вночі до ліжка тканинним ременем. Свої дії вихователька виправдовувала острахом втечі дівчинки під час своєї роботи.