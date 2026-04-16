РФ просунулася одразу на кількох напрямках: де саме — дані DeepState

Російські військові

Реклама

Російські окупаційні війська просунулися одразу на кількох ділянках фронту. Зміни зафіксовані на оновленій мапі проєкту DeepState.

Зокрема, за даними аналітиків, противник має просування поблизу населених пунктів:

Новоолександрівка

Котлине

Гришине

Крім того, ворог також просунувся в районах:

Реклама

Зелене

Гуляйполе

Аналітики уточнюють, що інформація базується на відкритих джерелах та потребує додаткового підтвердження від Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські сили оборони продовжують стримувати наступ противника та завдавати йому втрат.

Війна в Україні: яка ситуація на фронті

Російські окупанти готують новий наступ на території України. Після короткого зниження кількості атак ворожі війська проводять перегрупування. Росіяни готуються до літньої наступальної кампанії.

Військовий оглядач Іван Тимочко поділився, що активність тримається на найгарячіших ділянках фронту. Найбільше атак та штурмів зазнають Покровський напрямок та Костянтинівка.

Реклама

Також одна з найважчих ситуацій спостерігається на Гуляйпільському напрямку. Великоднє перемир’я не зупинило ворога. Станом на зараз росіяни не мають тотальної переваги, але хочуть використати всі сили для продовження наступу влітку.

У вівторок, 14 квітня, стало відомо, що російські окупанти просунулися на деяких напрямках фронту. Йдеться про території поблизу Миропільського, Мар’їного та Новодмитрівки, що в Сумській області.