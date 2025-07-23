РФ вдарила по інфраструктурі "Укрзалізниці": що відомо

Укрзалізниця. / © Associated Press

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Вночі проти 23 липня російські війська вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі “Укрзалізниці”. Пошкоджено об'єкти у Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

“Цієї ночі енергетична інфраструктура Укрзалізниці зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав”, - наголошують в компанії.

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Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих — тривають ремонтні роботи. Рух поїздів здійснюється за графіком, додали в “УЗ”.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами". ППО знищила 27 дронів, а ще 18 бло локаційно втрачені. Цієї ночі було атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину.

Повідомлялося, Росія атакувала Суми безпілотниками. Через атаку було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.

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Дата публікації 08:43, 23.07.25 Кількість переглядів 18 Дрони атакували Росію: найбільше дісталося Новочеркаську