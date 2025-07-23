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РФ вдарила по інфраструктурі "Укрзалізниці": що відомо
За інформацією “УЗ”, минулося без потерпілих, а поїзди курсують за розкладом.
Вночі проти 23 липня російські війська вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі “Укрзалізниці”. Пошкоджено об'єкти у Сумській та Полтавській областях.
Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.
“Цієї ночі енергетична інфраструктура Укрзалізниці зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав”, - наголошують в компанії.
Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих — тривають ремонтні роботи. Рух поїздів здійснюється за графіком, додали в “УЗ”.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами". ППО знищила 27 дронів, а ще 18 бло локаційно втрачені. Цієї ночі було атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину.
Повідомлялося, Росія атакувала Суми безпілотниками. Через атаку було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.