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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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255
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РФ вдарила по інфраструктурі "Укрзалізниці": що відомо

За інформацією “УЗ”, минулося без потерпілих, а поїзди курсують за розкладом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © Associated Press

Вночі проти 23 липня російські війська вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі “Укрзалізниці”. Пошкоджено об'єкти у Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

“Цієї ночі енергетична інфраструктура Укрзалізниці зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав”, - наголошують в компанії.

Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих — тривають ремонтні роботи. Рух поїздів здійснюється за графіком, додали в “УЗ”.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни вдарили по Україні "Шахедами". ППО знищила 27 дронів, а ще 18 бло локаційно втрачені. Цієї ночі було атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину.

Повідомлялося, Росія атакувала Суми безпілотниками. Через атаку було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.

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