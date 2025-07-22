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Росіяни скинули КАБ на будинок у Краматорську: загинула дитина (фото)
Російська керована авіабомба уразила Краматорськ, забравши життя дитини.
Російські війська у ніч проти 22 липня влучили керованою авіабомбою по житловому будинку у Краматорську на Донеччині. Внаслідок удару загинула дитина.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Під час нічної атаки на Краматорськ російський КАБ влучив у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.
На ранок відомо про одного загиблого — це хлопчик 2015 року народження.
Ще пʼятеро людей постраждали. Медики надають їм кваліфіковану допомогу.
Нагадаємо, у ніч проти 22 липня російська армія атакувала Одесу та Суми.
В Одесі через удари дронами пошкоджена багатоповерхівка та магазини, горіли автомобілі. Постраждала одна людина.
А в Сумах росіяни скинули авіабомби і пошкодили п’ять багатоквартирних будинків, 18 авто, торговельний центр.Троє людей зазнали поранень, серед них опинилася й дитина.