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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни скинули КАБ на будинок у Краматорську: загинула дитина (фото)

Російська керована авіабомба уразила Краматорськ, забравши життя дитини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Удар КАБом по будинку у Краматорську

Удар КАБом по будинку у Краматорську / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 22 липня влучили керованою авіабомбою по житловому будинку у Краматорську на Донеччині. Внаслідок удару загинула дитина.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Під час нічної атаки на Краматорськ російський КАБ влучив у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.

На ранок відомо про одного загиблого — це хлопчик 2015 року народження.

Ще пʼятеро людей постраждали. Медики надають їм кваліфіковану допомогу.

Атакований КАБом будинок у Краматорську / © соцмережі

Атакований КАБом будинок у Краматорську / © соцмережі

Атакований КАБом будинок у Краматорську / © соцмережі

Атакований КАБом будинок у Краматорську / © соцмережі

Нагадаємо, у ніч проти 22 липня російська армія атакувала Одесу та Суми.

В Одесі через удари дронами пошкоджена багатоповерхівка та магазини, горіли автомобілі. Постраждала одна людина.

А в Сумах росіяни скинули авіабомби і пошкодили п’ять багатоквартирних будинків, 18 авто, торговельний центр.Троє людей зазнали поранень, серед них опинилася й дитина.

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