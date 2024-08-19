Росіяни вдарили по Торецьку та Зарічному: є загиблі

19 серпня російські військові обстріляли місто Торецк та селище Заречне в Донецькій області, внаслідок чого загинуло четверо місцевих жителів.

Про це повідомила Донбаська обласна прокуратура.

У Торецку російські окупанти використали артилерію проти мирних жителів, внаслідок чого від осколкового поранення загинула 71-річна жінка. У Заречному, в результаті обстрілу приватного сектору, загинули троє людей віком від 61 до 72 років: чоловік і подружня пара. Прокуратура ще з'ясовує, яке саме озброєння використовувалося під час другого обстрілу. Відкрито досудове розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, Олександр Мусієнко заявив, що російська армія зосереджена на захопленні Торецька та Костянтинівки, використовуючи тактику, яку вважає найефективнішою. Росіяни намагаються просуватися на Донбасі, зокрема, на Покровському напрямку, і можуть спробувати обійти ЗСУ з південного флангу. Мусієнко зазначив, що російські війська зазнають великих втрат, намагаючись розвивати успіхи на фронті, зокрема, в районі Авдіївки.