Ще п’ятеро українців повернулись з полону додому

Ще п’ятеро українців повернулись з полону додому

Усі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5.

У суботу, 18 червня, додому з полону повернулись п’ятеро громадян України.

Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

▪ Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

▪ Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.

▪ Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває.

Нагадаємо, з російського полону звільнили парамедикиню та волонтерку "Тайру" Юлію Паєвську. Відомо, що станом на 17 червня українська захисниця вже вдома.

Виплати полоненим та пораненим залежить від командирів - Маляр

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