Ще п’ятеро українців повернулись з полону додому

Усі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5.
У суботу, 18 червня, додому з полону повернулись п’ятеро громадян України.
Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
▪ Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.
▪ Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.
▪ Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває.
Нагадаємо, з російського полону звільнили парамедикиню та волонтерку "Тайру" Юлію Паєвську. Відомо, що станом на 17 червня українська захисниця вже вдома.
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