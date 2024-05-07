Соцопитування: скільки українців підтримують заборону УПЦ МП, а скільки – проти

63% українців підтримують заборону УПЦ МП в Україні.
В Україні більшість громадян – 83% вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
63% опитаних українців виступають за повну заборону УПЦ МП. У грудні 2022 року таких було 54%, у травні 2023 року – 66%. Ще 20% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але встановлює державний контроль та нагляд (у грудні 2022 року таких було 24%, у травні 2023 року – 19%).
Водночас, на думку 12% опитаних українців не варто втручатися у справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.
82% українців не довіряють УПЦ (МП). Довіряють – 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.
Регіональний вимір
У всіх регіонах України більшість населення (від 76% на Сході до 85% на Заході і 86% в Центрі) виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ МП.
На Півдні і Сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (55% і 46% проти, відповідно, 69% на Заході і 68% в Центрі).
Нагадаємо, що Московський патріархат офіційно оголосив війну в Україні “священною” і назвав її кінцеву мету - "входження України до зони виняткового впливу Росії".
УПЦ МП наполегливо продовжує стверджувати, що не має відношення до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну та вбивства українців. У травні 2022 року у київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, у якому заявила про нібито розрив із РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію (незалежність).
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП із Москвою залишається.
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