Стрілець, який убив сімох людей у Києві, міг мати психічні проблеми: нові дані поліції

Вигівський

Реклама

У Нацполіції озвучили нові дані про стрілка, який вбив семеро людей у Києві. Зокрема, він був психічно хворий.

Про це сказав голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв’ю «РБК-України».

Нові деталі про київського стрілка

За словами Вигівського, стрілок народився у Москві, але довго працював в Україні, а саме — в Одеській області. Йдеться про службу у військах, які пов’язані з автомобільним транспортом.

Реклама

«Ми не виключаємо, що він міг бути завербованим, але це не схоже на таку ситуацію», — йдеться у матеріалі.

Як правило, зазначає голова Нацполу, спецслужби РФ моделюють злочин і дають завдання. Насамперед слід враховувати, що ця особа сама по собі закрита — у нього не було ані дружини, ані дітей.

«Вів замкнутий спосіб життя. Ми підняли всі скарги, заяви, що його стосувались, де на нього заявляли і він заявляв. У нього виникали конфлікти з сусідами, як правило. Хтось когось затопив, хтось стукає, хтось гучно слухає музику. Він реагував на це дуже гостро, з усіма сварився», — повідомив правоохоронець.

Зокрема, щодо стрілка було відкрите кримінальне провадження у 2023 році. Йшлося про завдання легких тілесних ушкоджень, однак згодом сторони примирилися у суді.

Реклама

«Скажімо так, він був конфліктний. Можливо, у нього були психічні розлади, але це вирішить експертиза. Саме в цій ситуації у нього спочатку був словесний конфлікт, який переріс у стрілянину і, я думаю, він втратив самоконтроль», — завершив Вигівський.

Як зазначав Вигівський, стрілець у Києві мав офіційний дозвіл на зброю, який продовжив у грудні 2025 року на підставі медичної довідки з приватної клініки. Правоохоронці встановили, що документ був справжнім, однак виникли сумніви, чи проходив він повноцінне медичне та психіатричне обстеження. З огляду на це заклад і процедуру видачі довідки наразі перевіряють.