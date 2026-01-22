Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 січня

Морози відступають / © unsplash.com

Реклама

Сьогодні, 22 січня в Україні буде сухо та хмарно. Лише на південному заході країни вдень очікується сніг

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Реклама

«В Україні без істотних опадів. Вранці в західних та південних областях місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця», — зазначили синоптики.

Температура у західних областях вдень становитиме -6…11°С, на Закарпатті 0…+3°С, а на півдні країни 0…+5°С. На решті території вдень -4…9°С.

У четвер у Києві хмарно. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень -4…9°С, а у столиці -4…6°С.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні потихеньку денна температура ставатиме вищою, хоча вночі і буде ще дуже холодно, а вже від 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих «плюсів».