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Троє українських військових загинули на Волині у результаті обстрілів

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Вранці 27 лютого на місто Володимир був здійснений ракетний обстріл.

Унаслідок ракетного обстрілу у м. Володимир Волинської області загинуло троє українських військових.

Вранці 27 лютого на місто Володимир було здійснено ракетний обстріл.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка, передає волинське ЗМІ.

"На жаль, учора у мирному Володимирі відбулися обстріли, у результаті яких ми маємо втрати. Від прямого потрапляння в радіаційну станцію загинули три військовослужбовці. Один із яких – мешканець Володимира. Учора ми попрощалися ще з одним захисником Артуром Фацинцем. Вічна слава героям", – сказав він.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

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