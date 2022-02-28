Троє українських військових загинули на Волині у результаті обстрілів

Вранці 27 лютого на місто Володимир був здійснений ракетний обстріл.

Унаслідок ракетного обстрілу у м. Володимир Волинської області загинуло троє українських військових.

Вранці 27 лютого на місто Володимир було здійснено ракетний обстріл.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка, передає волинське ЗМІ.

"На жаль, учора у мирному Володимирі відбулися обстріли, у результаті яких ми маємо втрати. Від прямого потрапляння в радіаційну станцію загинули три військовослужбовці. Один із яких – мешканець Володимира. Учора ми попрощалися ще з одним захисником Артуром Фацинцем. Вічна слава героям", – сказав він.

Читайте також: