Слідчі дії / © Національна поліція України

Реклама

У Чернівецькій області правоохоронці викрили військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у вимаганні грошей за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, 33-річний військовий ТЦК пропонував військовозобов’язаним громадянам «вирішити питання» зі зняттям їх із розшуку. За свої послуги він вимагав від 2 до 4 тисяч доларів та обіцяв виключити чоловіків з автоматизованої системи обліку військовозобов’язаних і призовників «Оберіг».

Реклама

Оперативники затримали військовослужбовця під час отримання 4 тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він нібито мав зняти з розшуку двох військовозобов’язаних.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 4 тисячі доларів, документацію, чорнові записи та мобільний телефон підозрюваного.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. У разі доведення провини йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності строком до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування інциденту у Львові, де працівник ТЦК та СП застосував силу до 56-річного чоловіка. Конфлікт під час перевірки документів закінчився для потерпілого переломом плеча та лікарнею.