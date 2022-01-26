У Києві поліція перевіряє блогерку, яка на Porshe влаштувала ДТП

У Києві поліція перевіряє блогерку, яка на Porshe влаштувала ДТП

У салоні автівки була і 20-річна блогерка Марія Семенова, яку київські патрульні півтора року тому врятували від самогубства.

Правоохоронці перевіряють інформацію про аварію з блогерами, які на елітному автомобілі Porshe збили чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Правоохоронці розшукали 26-річного потерпілого хлопця, який рухався столицею на моноколесі. Копи його опитали і, за даними, зібраними на місці ДТП, на вулиці Воздвиженській знайшли автомобіль Porshe.

“Інспектори з відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП виявили автомобіль Porshe білого кольору з характерними для ДТП пошкодженнями передньої частини. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції Києва.

Нагадаємо, що інцидент стався ввечері 24 січня. Мажори на Porsche збили чоловіка на моноколесі та зняли все на відео. У салоні автівки була і 20-річна блогерка Марія Семенова, яку київські патрульні півтора року тому врятували від самогубства.

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