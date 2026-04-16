У Кропивницькому банда роками продавала квартири померлих та одиноких: деталі схеми

Як чорні ріелтори Кропивницького конвертували чужі смерті у гроші

У Кропивницькому банда роками продавала квартири померлих і самотніх, заробивши на цьому щонайменше понад 5,7 млн грн.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Деталі схеми

Схема діяла щонайменше з 2017 року. Її учасники підшуковували квартири, власники яких померли, не мали спадкоємців або не встигли оформити право власності.

Далі зловмисники діяли за відпрацьованим механізмом: виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, на їхній основі оформлювали право власності, проходили нотаріальне переоформлення і продавали житло. Квартири купували люди, які не знали про їхнє походження.

Задокументовано кілька епізодів. Зокрема, за даними правоохоронців, учасники групи заволоділи квартирою жінки, яка перебувала на лікуванні. Житло оформили на підставну особу і згодом продали.

В іншому випадку вони привласнили квартиру померлого чоловіка, який не мав спадкоємців. Для цього використали підроблені документи.

Упродовж 2017–2024 років, за даними слідства, підозрювані заволоділи трьома квартирами на суму майже 2,4 млн грн. Крім того, задокументовано спроби привласнення ще двох об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 3,3 млн грн.

Загальна сума встановлених збитків становить понад 5,7 млн грн.

Як покарають шахраїв

14 квітня правоохоронці провели обшуки. Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру, ще двоє отримали її раніше.

Наразі частині підозрюваних уже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з альтернативою застави. Щодо інших до суду подано клопотання про арешт із заставою у 1 млн грн. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

