В Кропивницком банда годами продавала квартиры умерших и одиноких: детали схемы

Как черные риэлторы Кропивницкого конвертировали чужие смерти в деньги / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Кропивницком банда годами продавала квартиры умерших и одиноких, заработав на этом не менее 5,7 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Детали схемы

Схема действовала как минимум с 2017 года. Ее участники подыскивали квартиры, владельцы которых скончались, не имели наследников или не успели оформить право собственности.

Реклама

Далее злоумышленники действовали по отработанному механизму: производили поддельные правоустанавливающие документы, на их основе оформляли право собственности, проходили нотариальное переоформление и продавали жилье. Квартиры покупали люди, не знавшие об их происхождении.

Задокументировано несколько эпизодов. В частности, по данным правоохранителей, участники группы завладели квартирой находившейся на лечении женщины. Жилье оформили на подставное лицо и впоследствии продали.

В противном случае они присвоили квартиру умершего мужчины, не имевшего наследников. Для этого использовали поддельные документы.

В течение 2017-2024 годов, по данным следствия, подозреваемые завладели тремя квартирами на сумму почти 2,4 млн. грн. Кроме того, задокументированы попытки присвоения еще двух объектов недвижимости общей стоимостью более 3,3 млн. грн.

Реклама

Общая сумма установленного ущерба составляет более 5,7 млн грн.

Как накажут мошенников

14 апреля правоохранители провели обыски. Четверым участникам группы сообщили о подозрении, еще двое получили ее раньше.

В настоящее время часть подозреваемых уже избрали меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой залогу. В отношении других в суд подано ходатайство об аресте с залогом в 1 млн грн. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

