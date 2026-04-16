- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп пояснив, чому посварився з Папою Римським
Дональд Трамп прокоментував розбіжності з Папою Римським та ситуацію в Ірані.
Дональд Трамп відповів на запитання представників медіа щодо його взаємин із Папою Римським та ставлення до посилення репресій в Ірані. Президент США спростував чутки про конфлікт із головою Католицької церкви, хоча й визнав наявність розбіжностей у поглядах.
Про це повідомляє Clash Report.
Відповідаючи на запитання журналіста про причини суперечок з понтифіком, Трамп наголосив на пріоритетності своїх переконань.
«Я мушу робити те, що правильно. Я нічого не маю проти Папи», — зазначив він.
Американський очільник також заперечив факт сварки, додавши: «Я не сварюся з ним. Я можу не погоджуватися з Папою».
Під час розмови виникла дискусія щодо позиції Ватикану стосовно ядерної програми Ірану. Трамп заявив, що Папа нібито підтримав право Тегерана на володіння ядерною зброєю. Проте журналісти зауважили, що таких заяв з боку понтифіка не було.
Коли репортери згадали про намір іранської влади стратити чотирьох протестувальників, зокрема жінку, і попросили Трампа звернутися до керівництва Ірану, він відповів: «Скажіть це Папі».
Скандал між Трампом і Папою — що відомо
Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV виступив з різкою критикою політичних лідерів, які витрачають мільярди на війни.
Цього тижня американський президент Дональд Трамп кілька разів накинувся на Папу Римського через позицію у війні з Іраном. Окрім того, він заявив про десятки тисяч загиблих іранських громадян під час протестів, які придушував режим.
Папа Римський на звинувачення відреагував та заявив, що не хоче вступати в суперечку.