У Миколаєві знайшли повішеним сержанта з Черкаської області

Триває експертиза, яка має встановити причину смерті.

У Миколаєві на території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського виявили тіло молодшого сержанта, уродженця Черкаської області. Він служив за контрактом.

Тіло повішеного морпіха виявили напередодні, повідомили у поліції регіону місцевому виданню “Новини-N”.

За попередніми даними, він наклав на себе руки. Причини, з яких морпіх вирішив звести рахунки з життям, невідомі. Записки при ньому не виявилося. Наразі тіло направили на експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

За фактом смерті військовослужбовця відкрили кримінальне провадження за ст. 115 "Умисне вбивство".

Український військовий розвідник загинув від кулі ворожого снайпера на Донбасі

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині продовжує спливати шокувальна інформація про загибель солдатів Національної гвардії України. Нещодавно ТСН.ua писав як мінімум про два подібні інциденти, які мали місце у частині “дніпровського стрільця”. Ще один трагічний епізод стався 31 липня 2021 року із мешканцем Кривого Рогу. Військовослужбовець частини 3011 скоїв самогубство невдовзі після того, як обмовився батькові про складнощі в армії.

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