У "Слузі народу" назвали два варіанти для завершення війни на Донбасі

У "Слузі народу" назвали два варіанти для завершення війни на Донбасі

Розглядаються прямі переговори з Володимиром Путіним та залучення США.

Україна розглядає два потенційно можливих сценарії мирного врегулювання війни на Донбасі. У влади є два варіанти, кожен з яких складається лише із перемовин.

Про це повідомляє очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамії під час підсумкової пресконференції 21 грудня.

Також читайте Переговори США і Росії щодо України можуть відбутися вже в січні - Блінкен

За його словами, після проведення переговорів у "нормандському форматі" спостерігається "застій", а нині ще й існує загроза повномасштабного вторгнення з боку Росії.

У зв'язку з цим, зараз стратегією влади є деескалація і переформатування "нормандського формату" із долученням туди США або створення нового майданчику за участі Штатів.

"У нас є два варіанти: один формат - це прямі переговори з Путіним щодо цієї ситуації і другий формат - додавання Сполучених Штатів Америки до "нормандського" або якийсь інший формат, де будуть залучені США. Зараз це в активній фазі обговорення", - пояснив нардеп.

Водночас, як вказав Арахамія, переговори з РФ ведуться всіма країнами-партнерами України.

"Як США обговорюють це з Росією, так і ми обговорюємо це зі своїми партнерами, і зі США. Тут так багато сторін, що я, на жаль, не можу давати жодних дат... Однак, у нас внутрішній дедлайн стоїть - це кінець першого кварталу 2022 року", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 21 грудня під час спілкування з журналістами після загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора" президент України Володимир Зеленський нагадав про ініціативи України щодо припинення війни та мирного врегулювання на Донбасі та заявив про готовність до перемовин у будь-яких форматах за участю Російської Федерації.

Читайте також: