У Зеленського прокоментували кадрові чистки у владі: "Президент все бачить"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що кадрові перестановки у владі та гучні звільнення посадовців - це реакція глави держави Володимира Зеленського на запити суспільства. Подоляк запевнив, що жодної політики заплющених очей держава не вестиме.

Про це радник керівника ОП розповів в ефірі "1+1" в рамках телемарафону у вівторок, 24 січня.

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"Коли українці віддають армії все, низка чиновників різних рангів поводяться дуже дивно. Вони не тільки не віддають кошти на допомогу армії, а хочуть щось забрати у держави і у суспільства, яке віддає все", - сказав він.

Подоляк зазначив, що "у держави і суспільства була солідарна відповідальність в тому, що одне без одного ми цю війну не виграємо. Але коли суспільство починає сумніватися в державі, тоді немає солідарності і немає відчуття справедливості, що ми всі разом платимо велику, але справедливу ціну за війну".

Кадрові перестановки та звільнення у владі

Останніми днями в усіх гілках української влади тривають чистки. Посад позбуваються високопосадовці від місцевого до державного рівнів. Зокрема, з посади заступника керівника ОП звільнився Кирило Тимошенко. Причини своєї відставки він не назвав.

Також на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня ухвалено низку кадрових рішень. Йдеться про звільнення чотирьох осіб з посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій. Зеленський підписав укази про їхнє звільнення.

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