Україна закрила суднам Росії доступ до своїх внутрішніх вод

Внутрішні води України включають такі річки, як Дніпро, Дунай та Дністер.

В Україні у суботу, 1 січня, набув чинності закон, який забороняє доступ до внутрішніх вод для вантажних суден країни-агресора.

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Документ опубліковано на сайті ВРУ.

"Перевезення в каботажних рейсах між річковими портами... для здійснення вантажних операцій на внутрішніх водних шляхах України... можуть здійснюватись українськими суднами або іноземними суднами, судновласниками яких виступають зареєстровані на території України суб'єкти господарювання, крім суден під прапором держави-агресора, суден, власниками яких... є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом", - йдеться у документі.

Внутрішні води України включають такі річки, як Дніпро, Дунай та Дністер.

Закон було ухвалено Верховною радою України 3 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, що він під час розмови з очільником країни-агресорки пояснив Путіну, що не дозволить йому захопити Україну.

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